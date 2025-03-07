Стивен Эй Смит: «Перкинс хотел кому-нибудь врезать из-за слов Баркли, я его отговорил»

Стивену Эй Смиту пришлось успокаивать Кендрика Перкинса.

Ранее Чарльз Баркли назвал его и других сотрудников ESPN «дураками».

«Баркли работает на телевидении, но нельзя сказать, что он его знает. Это задача Эрни Джонсона. Есть такая штука, которая называется рейтинги. И их программа тоже освещает именно те темы, которые вызывают интерес у зрителей.

И надеюсь, что Перк не разозлится на меня, но мне пришлось вчера звонить ему и успокаивать, потому что он очень хотел кому-нибудь врезать из-за слов Баркли.

У Баркли такой стиль общения. Знаю его уже 25 лет. Он называет Кенни Смита дураком. Обзывает его и Шакила О’Нила идиотами минимум раз в неделю. А так он очень мил и совершенно безвреден», – заключил Смит.