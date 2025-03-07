Стивен Эй Смит: «Перкинс хотел кому-нибудь врезать из-за слов Баркли, я его отговорил»
Стивену Эй Смиту пришлось успокаивать Кендрика Перкинса.
Ранее Чарльз Баркли назвал его и других сотрудников ESPN «дураками».
«Баркли работает на телевидении, но нельзя сказать, что он его знает. Это задача Эрни Джонсона. Есть такая штука, которая называется рейтинги. И их программа тоже освещает именно те темы, которые вызывают интерес у зрителей.
И надеюсь, что Перк не разозлится на меня, но мне пришлось вчера звонить ему и успокаивать, потому что он очень хотел кому-нибудь врезать из-за слов Баркли.
У Баркли такой стиль общения. Знаю его уже 25 лет. Он называет Кенни Смита дураком. Обзывает его и Шакила О’Нила идиотами минимум раз в неделю. А так он очень мил и совершенно безвреден», – заключил Смит.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Ahn Fire Digital
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости