Шэмс Чарания рассказал о том, как узнал об обмене Луки Дончича

Инсайдер ESPN получил 300 сообщений в стиле «Тебя взломали?».

«Я разбирал все эти детали и думал: «Что за обмен? Что вообще происходит?». И к тому времени, как я добрался до четвертого и пятого человека, получилось собрать все подробности. Сделал еще один звонок, даже не стал рассказывать предысторию, а просто спросил: «Это, *****, правда?» И человек ответил: «Да, это правда».

У меня дрожали руки, нужно было убедиться, что все верно, что нет опечаток. У меня не было картинки для сообщения, потому что все произошло так внезапно. Ты не можешь заранее подготовить графику для обмена Луки Дончича .

С того момента, как я узнал об этом, до того, как опубликовал, прошло, наверное, пять-семь минут», – рассказал Чарания .

Также инсайдер сообщил, что несколькими днями ранее он слышал о том, как «Даллас » и «Лейкерс » готовят обмен, включающий игрока, который не оказался частью произошедшей сделки.