Шэмс Чарания: «Высока вероятность, что Энтони Дэвис уже провел последнюю игру за «Даллас» в этом сезоне»
«Очень высока вероятность, что Энтони Дэвис уже провел последнюю игру за «Даллас» в этом сезоне, но, как мне сообщают, он продолжает проходить процедуры восстановления в надежде вернуться к концу сезона.
Но здесь есть два сложных момента. Первый – у него травма мягких тканей, поэтому очень важно исключить возможность рецидивов. Второй – будут ли «Маверикс» претендовать на что-то в конце сезона.
«Даллас» должен взвесить все «за» и «против», нужно ли Дэвису принимать участие в, скорее всего, ничего не решающих играх в конце сезона или в играх плей-ин. Обмен открыл для них трехлетнее чемпионское окно, у них талантливая команда, но в первую очередь Дэвис должен быть здоров», – заключил Чарания.
Центровой Энтони Дэвис получил травму в первой же игре за «Даллас» 8 февраля и с тех пор не выходит на площадку.
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