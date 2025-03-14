Неточный трехочковый Тима Хардуэя-младшего при «-3» за 8,5 секунды до конца не оставил «Детройту» шансов на победу в концовке встречи с «Вашингтоном»
«Уизардс» рассчитались за поражение двумя днями ранее.
За 10,4 секунды до конца четвертой четверти «Детройт» проигрывал три очка (125:128) и выводил мяч из-за боковой линии после тайм-аута. Тим Хардуэй-младший исполнил неточный трехочковый бросок, оставив на счетчике 5,4 секунды.
Подбор достался игрокам «Вашингтона», Маркус Смарт реализовал 1 из 2 последующих штрафных, разница в счете достигла 4 очков. В последней атаке матча Хардуэй-младший снова промахнулся.
Матч закончился победой «Уизардс» – 129:125.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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