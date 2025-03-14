Неточный трехочковый Тима Хардуэя-младшего при «-3» за 8,5 секунды до конца не оставил «Детройту» шансов на победу в концовке встречи с «Вашингтоном»

«Уизардс» рассчитались за поражение двумя днями ранее.

За 10,4 секунды до конца четвертой четверти «Детройт » проигрывал три очка (125:128) и выводил мяч из-за боковой линии после тайм-аута. Тим Хардуэй -младший исполнил неточный трехочковый бросок, оставив на счетчике 5,4 секунды.

Подбор достался игрокам «Вашингтона », Маркус Смарт реализовал 1 из 2 последующих штрафных, разница в счете достигла 4 очков. В последней атаке матча Хардуэй -младший снова промахнулся.

Матч закончился победой «Уизардс» – 129:125.