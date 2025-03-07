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Патрик Беверли: «83% игроков НБА совершенно беспонтовые в жизни»

Патрик Беверли посмеялся над восприятием баскетболистов НБА.

«83% игроков на самом деле совершенно беспонтовые в жизни.

Иногда ужинаю с кем-то новым, смотрю, как он пользуется столовыми приборами. Почему салфетка у него не на коленях, где его воспитание, что за отстой?

Ему дали максимальный контракт, а он не знает, что делать со столовыми приборами, куда положить вилку. Не просто беспонтовый, а полный лузер.

Однажды встретился с Тимом Хардуэем-младшим летом. Он заявил, что пытается выбраться из «Далласа». Я был в шоке, это худшая идея в его карьере. Хотел чаще получать мяч, который все время забирал Лука. Но Лука и должен быть с мячом, беги в угол, бросай открытые «трешки», начерта бороться с Лукой?! Но он был твердо настроен.

Через 9 месяцев он был в «Детройте». Полный отстой.

Но быть беспонтовым нормально. Хотя это сильно вредит, когда речь идет о лидере команды. Ты ролевик, но стремно идти за кем-то таким. У него деньги и все такое, но почему я должен его слушать?» – посмеялся Беверли.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Pat Bev Pod
logoТим Хардуэй-младший
logoЛука Дончич
logoПатрик Беверли
светская хроника
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