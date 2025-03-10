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Тим Хардуэй-старший об обмене Луки Дончича: «Думаю, что это было строго деловое решение владельцев команды»

Тим Хардуэй-старший прокомментировал громкий трансфер Луки Дончича.

«Мой сын был очень удивлен этой новости (Тим Хардуэй-младший был одноклубником Дончича 6 лет). Как все остальные. И, кажется, Джейсон Кидд тоже был удивлен.

Мне не кажется, что Кидд, Нико Харрисон или Майкл Финли имеют к этому обмену какое-то отношение. Это было строго деловое решение владельцев команды. И это полная дикость, если рассматривать ситуацию с точки зрения фанатов», – заключил бывший баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Run It Back
logoДжейсон Кидд
logoТим Хардуэй-младший
logoДаллас
logoЛейкерс
Нико Харрисон
logoТим Хардуэй
logoЛука Дончич
logoМайкл Финли
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