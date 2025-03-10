Тим Хардуэй-старший об обмене Луки Дончича: «Думаю, что это было строго деловое решение владельцев команды»
Тим Хардуэй-старший прокомментировал громкий трансфер Луки Дончича.
«Мой сын был очень удивлен этой новости (Тим Хардуэй-младший был одноклубником Дончича 6 лет). Как все остальные. И, кажется, Джейсон Кидд тоже был удивлен.
Мне не кажется, что Кидд, Нико Харрисон или Майкл Финли имеют к этому обмену какое-то отношение. Это было строго деловое решение владельцев команды. И это полная дикость, если рассматривать ситуацию с точки зрения фанатов», – заключил бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Run It Back
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