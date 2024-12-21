«Хотел забить сверху, но он схватил меня за майку». Тим Хардуэй-младший рассказал, как обыграл отца один на один
Тим Хардуэй-младший рассказал, как обыграл отца один на один.
«Да, я играл с ним один на один и победил его. Я был в 10-м классе школы. Я обыграл его и попытался забить сверху на глазах у его друзей, но он схватил меня за майку сзади в воздухе и повалил на землю. После этого мы больше не играли один на один.
Вот тогда я понял, что могу соперничать со старшими ребятами», – рассказал защитник «Детройта».
Тим Хардуэй-старший является пятикратным участником Матча всех звезд НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал «Детройта»
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