Лука Дончич реализовал сложнейший трехочковый с отклонением с одной ноги в матче с «Милуоки»
Запасные игроки «Лейкерс» не могли поверить своим глазам.
В середине третьей четверти встречи с «Милуоки» Дончич оказался заперт в правом углу площадки под опекой Эй Джея Грина и Янниса Адетокумбо, но смог найти выход из ситуации, забросив тяжелейший трехочковый с отклонением с одной ноги.
На протяжении встречи словенский защитник также постоянно переговаривался с форвардом «Бакс» Танасисом Адетокумбо, не принимавшим участия в игре.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости