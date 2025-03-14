Лука Дончич реализовал сложнейший трехочковый с отклонением с одной ноги в матче с «Милуоки»

Запасные игроки «Лейкерс» не могли поверить своим глазам.

В середине третьей четверти встречи с «Милуоки » Дончич оказался заперт в правом углу площадки под опекой Эй Джея Грина и Янниса Адетокумбо , но смог найти выход из ситуации, забросив тяжелейший трехочковый с отклонением с одной ноги.

На протяжении встречи словенский защитник также постоянно переговаривался с форвардом «Бакс» Танасисом Адетокумбо , не принимавшим участия в игре.