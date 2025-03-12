Лука Дончич исполнил всего три данка за последние два сезона

Лука Дончич перестал забивать сверху и стал чаще бросать трехочковые.

Пользователь Reddit с ником Pak14life обратил внимание на изменения в распределении бросков Луки Дончича за последние два года, которые более характерны для игроков в возрасте 30 лет.

26-летний разыгрывающий «Лейкерс » исполнил всего три данка за последние два сезона. Также примечательно, что процент бросков из-за дуги от общего количества бросков словенца почти достиг 50 процентов, хотя средний показатель за карьеру составляет 42,1%.

Количество данков Дончича по сезонам:

2018/19: 25

2019/20: 14

2020/21: 12

2021/22: 15

2022/23: 12

2023/24: 2

2024/25: 1

Количество проходов Дончича по сезонам:

2022/23: 19,7 (62,7%)

2023/24: 17,8 (61,6%)

2024/25: 14,8 (55,3%)

Процент бросков Дончича в зависимости от расстояния от кольца: