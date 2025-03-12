Лука Дончич исполнил всего три данка за последние два сезона
Лука Дончич перестал забивать сверху и стал чаще бросать трехочковые.
Пользователь Reddit с ником Pak14life обратил внимание на изменения в распределении бросков Луки Дончича за последние два года, которые более характерны для игроков в возрасте 30 лет.
26-летний разыгрывающий «Лейкерс» исполнил всего три данка за последние два сезона. Также примечательно, что процент бросков из-за дуги от общего количества бросков словенца почти достиг 50 процентов, хотя средний показатель за карьеру составляет 42,1%.
Количество данков Дончича по сезонам:
2018/19: 25
2019/20: 14
2020/21: 12
2021/22: 15
2022/23: 12
2023/24: 2
2024/25: 1
Количество проходов Дончича по сезонам:
2022/23: 19,7 (62,7%)
2023/24: 17,8 (61,6%)
2024/25: 14,8 (55,3%)
Процент бросков Дончича в зависимости от расстояния от кольца:
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Reddit
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