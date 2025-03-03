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Чендлер Парсонс: «Если «Филадельфия» не получит драфт-пик в Топ-6, это тянет на увольнение»

Чендлер Парсонс и Лу Уильямс обсудили завершение сезона «Сиксерс».

«Когда у тебя есть Джоэл Эмбиид, который играет на 60-70%, ты можешь побеждать. Так что «Филадельфия» рискнула и проиграла.

Теперь им нужно убрать основных игроков с площадки, свернуть все, получить высокий драфт-пик на лотерее и готовиться к следующему сезону. Этот уже закончился полным провалом», – заключил Лу Уильямс.

«Если они не попадут в Топ-6 на драфте, это тянет на увольнение. В этом году много сильных кандидатов. Можно взять того, кто сразу поможет ядру этой команды. Слив сезона звучит ужасно, создавать культуру поражений нельзя. Но им сейчас достаточно убрать Пола Джорджа, и с учетом всей ситуации они и так не будут побеждать.

Их команда никуда не денется в следующем году. Они не уходят в перестройку», – рассудил Чендлер Парсонс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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