Лу Уильямс о критике болельщиков в адрес Луки Дончича: «Добро пожаловать в Лос-Анджелес»

Лу Уильямс высказался о критике болельщиков «Лейкерс» в адрес Луки Дончича.

«Будут взлеты и падения, особенно если ты не один из их доморощенных игроков. Критика будет всегда. Добро пожаловать в Лос-Анджелес. Даже в те вечера, когда ты будешь выигрывать матчи, тебя будут критиковать и разбирать на части.

Вот что этот рынок привносит в твою карьеру. Нужно иметь крепкую кожу, чтобы быть игроком «Лейкерс». Так что привыкай, брат», – сказал бывший игрок НБА.