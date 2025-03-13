Лу Уильямс о критике болельщиков в адрес Луки Дончича: «Добро пожаловать в Лос-Анджелес»
Лу Уильямс высказался о критике болельщиков «Лейкерс» в адрес Луки Дончича.
«Будут взлеты и падения, особенно если ты не один из их доморощенных игроков. Критика будет всегда. Добро пожаловать в Лос-Анджелес. Даже в те вечера, когда ты будешь выигрывать матчи, тебя будут критиковать и разбирать на части.
Вот что этот рынок привносит в твою карьеру. Нужно иметь крепкую кожу, чтобы быть игроком «Лейкерс». Так что привыкай, брат», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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