Патрик Дюмон об обмене Луки Дончича: «Это было решение о будущем»

Владелец «Далласа» Патрик Дюмон объяснил обмен Луки Дончича.

«Сложные решения никогда не бывают легкими. Обязанности лидера — это рассмотрение риска, всех факторов в решении, готовность действовать и смотреть на долгосрочную перспективу, а не только думать о краткосрочной перспективе и о том, как можно что-то получить немедленно. Думайте о долгосрочных выгодах и о том, чего это может позволить вам достичь, если учесть все правильные соображения.

Нам нужно было решить, как стать лучше. Что мы можем сделать, чтобы улучшить нашу команду? Мы посмотрели на нашу траекторию в течение сезона и поняли, что мы не стали лучше. Это было решение о будущем. Если вы посмотрите на наш сегодняшний состав и на то, кто у нас есть, мы считаем себя невероятно конкурентоспособными против лучших команд НБА .

В стартовой пятерке у нас есть Кайри Ирвинг, Клэй Томпсон, Пи Джей Вашингтон, Энтони Дэвис и либо Дэниэл Гэффорд, либо Дерек Лайвли. Это вселит страх во многие команды», – заявил Дюмон.