5

Патрик Дюмон об обмене Луки Дончича: «Это было решение о будущем»

Владелец «Далласа» Патрик Дюмон объяснил обмен Луки Дончича.

«Сложные решения никогда не бывают легкими. Обязанности лидера — это рассмотрение риска, всех факторов в решении, готовность действовать и смотреть на долгосрочную перспективу, а не только думать о краткосрочной перспективе и о том, как можно что-то получить немедленно. Думайте о долгосрочных выгодах и о том, чего это может позволить вам достичь, если учесть все правильные соображения.

Нам нужно было решить, как стать лучше. Что мы можем сделать, чтобы улучшить нашу команду? Мы посмотрели на нашу траекторию в течение сезона и поняли, что мы не стали лучше. Это было решение о будущем. Если вы посмотрите на наш сегодняшний состав и на то, кто у нас есть, мы считаем себя невероятно конкурентоспособными против лучших команд НБА.

В стартовой пятерке у нас есть Кайри Ирвинг, Клэй Томпсон, Пи Джей Вашингтон, Энтони Дэвис и либо Дэниэл Гэффорд, либо Дерек Лайвли. Это вселит страх во многие команды», – заявил Дюмон.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Luka Updates в соцсети X
logoЛука Дончич
logoДаллас
logoНБА
Патрик Дюмон
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Беверли о Дончиче: «Он больше и умеет продавать нарушения»
811 марта, 12:06
Тим Хардуэй-старший об обмене Луки Дончича: «Думаю, что это было строго деловое решение владельцев команды»
210 марта, 17:30
Девин Букер о «Далласе» без Луки Дончича: «Это чувствуется сразу после приземления»
210 марта, 13:41
Энтони Дэвис: «Мы оба думали, что нас не могут обменять»
99 марта, 09:25
Главные новости
Купер Флэгг травмировал голеностопный сустав
238 минут назадВидео
Билаль Кулибали выбыл на 4-6 недель из-за травмы
сегодня, 16:39
НБА. «Милуоки» примет «Лейкерс», «Голден Стэйт» сыграет дома с «Сакраменто» и другие матчи
2сегодня, 16:33
NCAA. Big 12. 1/4 финала. Бригам Янг Егора Демина сыграет с Айова Стэйт
22сегодня, 16:30Live
Гордон Хэйворд о стычке Леброна Джеймса и Стивена Эй Смита: «Лично я никогда бы не сделал этого на публике»
4сегодня, 16:29
Журналист Марк Джей Спирс: «Джимми Батлер хотел, чтобы «Хит» ценили его больше»
сегодня, 16:17
Девин Васселл: «Стефон Касл – определенно новичок года»
1сегодня, 15:55
Энтони Эдвардс об игре против дабл-тима: «Часто наблюдаю за Лукой»
сегодня, 15:35
Андрей Стоякович набрал 37 очков против университета Стэнфорд
1сегодня, 15:17Видео
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс подумал, что я оскорбляю его сына, хотя на самом деле я этого не делал»
2сегодня, 14:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Команда достигнет своих целей». «Анадолу Эфес» выразил полную поддержку Луке Банки
1сегодня, 13:25
Американский центровой Селом Мавугбе продлил контракт с «Тренто» до 2026 года
сегодня, 11:45
Маркус Гарретт подписал 10-дневный контракт с «Шарлотт»
1сегодня, 11:15Фото
Хенри Дрелл вернулся в Европу и присоединился к «Тенерифе»
сегодня, 10:16Фото
Анастасия Болдырева набрала 29 очков и 7 подборов в четвертьфинале конференции USA NCAA
сегодня, 09:58Фото
Бывший баскетболист Оливер Миллер умер в возрасте 54 лет
3сегодня, 06:50Фото
Адам Капорн из «Вашингтона» стал главным тренером сборной Австралии
сегодня, 04:44
Леброн Джеймс вернулся в Лос-Анджелес, чтобы ускорить реабилитацию
7сегодня, 04:13
Андрей Ведищев: «Миллеру и Кливленду дали возможность восстановиться перед матчем против ЦСКА»
вчера, 20:43
Андреас Пистиолис о победе над «Енисеем»: «Во второй половине включились и сыграли в соответствии со своим оборонительным потенциалом»
вчера, 19:28