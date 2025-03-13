Домантас Сабонис может вернуться в матче против «Голден Стэйт»

Домантас Сабонис близок к возвращению в строй.

Центровой «Сакраменто », пропустивший пять матчей из-за растяжения задней поверхности левого бедра, может вернуться уже в четверг во встрече с «Голден Стэйт ». Участие игрока в матче пока под вопросом.

В среду Сабонис принял полноценное участие в тренировке «Кингз».