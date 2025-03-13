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Домантас Сабонис может вернуться в матче против «Голден Стэйт»

Домантас Сабонис близок к возвращению в строй.

Центровой «Сакраменто», пропустивший пять матчей из-за растяжения задней поверхности левого бедра, может вернуться уже в четверг во встрече с «Голден Стэйт». Участие игрока в матче пока под вопросом.

В среду Сабонис принял полноценное участие в тренировке «Кингз».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: CBS Sports
logoДомантас Сабонис
logoСакраменто
logoГолден Стэйт
травмы
logoНБА
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