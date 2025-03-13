Домантас Сабонис может вернуться в матче против «Голден Стэйт»
Домантас Сабонис близок к возвращению в строй.
Центровой «Сакраменто», пропустивший пять матчей из-за растяжения задней поверхности левого бедра, может вернуться уже в четверг во встрече с «Голден Стэйт». Участие игрока в матче пока под вопросом.
В среду Сабонис принял полноценное участие в тренировке «Кингз».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: CBS Sports
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