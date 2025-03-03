Домантас Сабонис выбыл на неопределенный срок
Травма центрового «Сакраменто» оказалось серьезной.
Сабонис провел всего минуту на площадке в субботней игре с «Хьюстоном» и был вынужден завершить выступление. Травма случилась в бесконтактной ситуации.
Сегодня Домантасу диагностировали растяжение левого подколенного сухожилия первой степени, центровой выбыл на неопределенный срок.
В текущем сезоне трехкратный участник Матча всех звезд НБА принял участие в 56 играх, набирая в среднем 19,5 очков, 14,1 подбора и 6,2 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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