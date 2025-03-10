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Домантас Сабонис и Малик Монк получили разрешения для занятий на площадке

Игроки продолжают восстанавливаться от полученных травм.

Сабонис пропустил три игры «Сакраменто» из-за растяжения левого подколенного сухожилия.

Монк не принимал участие в последних двух играх из-за растяжения связок пальца на правой ноге.

Оба игрока не выходили на паркет в сегодняшнем матче против «Клипперс», «Кингз» проиграли – 110:111.

Бросок Кавая Ленарда под сирену принес «Клипперс» победу во встрече с «Сакраменто»

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: RealGM
logoДомантас Сабонис
logoМалик Монк
logoСакраменто
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травмы
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