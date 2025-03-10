Домантас Сабонис и Малик Монк получили разрешения для занятий на площадке
Игроки продолжают восстанавливаться от полученных травм.
Сабонис пропустил три игры «Сакраменто» из-за растяжения левого подколенного сухожилия.
Монк не принимал участие в последних двух играх из-за растяжения связок пальца на правой ноге.
Оба игрока не выходили на паркет в сегодняшнем матче против «Клипперс», «Кингз» проиграли – 110:111.
Бросок Кавая Ленарда под сирену принес «Клипперс» победу во встрече с «Сакраменто»
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: RealGM
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