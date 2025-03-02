Домантас Сабонис получил травму задней поверхности бедра в начале матча с «Хьюстоном»
Домантас Сабонис рано покинул игру с «Рокетс».
Центровой «Сакраменто» провел всего минуту на площадке и был вынужден завершить выступление из-за проблемы с задней поверхностью левого бедра. Травма случилась в бесконтактной ситуации.
«Определимся с его состоянием завтра или через день», – поделился главный тренер Даг Кристи.
Сабонис набирает 19,9 очка, 14,4 подбора и 6,3 передачи в среднем за матч в этом сезоне.
«Сакраменто» сумел победить «Хьюстон» (113:103) в его отсутствие.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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