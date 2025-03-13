Вячеслав Зайцев пропустит «Финал четырех» Кубка России из-за травмы
Вячеслав Зайцев не сможет помочь «Уралмашу» в «Финале четырех» Кубка России.
Капитан «Уралмаша» испытывает проблемы с коленом.
«Финал четырех» Кубка России пройдет в Нижнем Новгороде 14-16 марта. Клуб из Екатеринбурга 14 марта сыграет с московским МБА. В другом полуфинале «Пари НН» встретится с «Химками».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости