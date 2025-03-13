Вячеслав Зайцев пропустит «Финал четырех» Кубка России из-за травмы

Вячеслав Зайцев не сможет помочь «Уралмашу» в «Финале четырех» Кубка России.

Капитан «Уралмаша » испытывает проблемы с коленом.

«Финал четырех» Кубка России пройдет в Нижнем Новгороде 14-16 марта. Клуб из Екатеринбурга 14 марта сыграет с московским МБА. В другом полуфинале «Пари НН» встретится с «Химками».