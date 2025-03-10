Стеф Карри стал ассистентом генменеджера команды NCAA университета Дэвидсона

Стеф Карри поможет своей бывшей студенческой команде.

Разыгрывающий «Голден Стэйт » принял предложение стать помощником генменеджера баскетбольной программы Дэвидсон-колледжа.

Это первый случай, когда действующий спортсмен крупной профессиональной спортивной лиги становится членом фронт-офиса команды NCAA .

Карри поможет организации, в которой провел 3 года перед переходом в НБА .