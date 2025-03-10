Стеф Карри стал ассистентом генменеджера команды NCAA университета Дэвидсона
Стеф Карри поможет своей бывшей студенческой команде.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» принял предложение стать помощником генменеджера баскетбольной программы Дэвидсон-колледжа.
Это первый случай, когда действующий спортсмен крупной профессиональной спортивной лиги становится членом фронт-офиса команды NCAA.
Карри поможет организации, в которой провел 3 года перед переходом в НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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