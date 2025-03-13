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«Иногда телу становится невесело». Микэл Бриджес попросил Тома Тибодо уменьшить игровое время стартовой пятерки

Микэл Бриджес попросил у Тома Тибодо немного отдыха перед плей-офф.

Форвард «Нью-Йорка», не пропускавший матчей в своей профессиональной карьере, обратился к главному тренеру с просьбой уменьшить игровое время баскетболистов стартовой пятерки на заключительном этапе сезона, чтобы подготовиться к плей-офф.

«Иногда телу становится невесело. Я поговорил с ним с учетом того, что парни с нашей скамейки вполне могут включиться, и нам не нужно проводить на площадке 47-48 минут.

У нас много ребят, которые могут взять эти минуты на себя. Это помогло бы защите, нападению. Помогло бы нам не пропускать столько очков. Свежие игроки на площадке», – признался баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bleacher Report
logoМикэл Бриджес
logoНБА
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logoТом Тибодо
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