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Микэл Бриджес и Алперен Шенгюн – авторы лучших моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов игрового дня.

Первые места Топ-10 матчей 11 марта заняли победный бросок Микэла БриджесаНью-Йорк») и передача Алперена ШенгюнаХьюстон»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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