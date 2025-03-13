Мэйсон Пламли: «Соперники стараются нас задавить. Надеюсь это изменить»
Мэйсон Пламли прокомментировал инцидент со Стивеном Адамсом.
Центровые были удалены из-за «драки» в матче «Хьюстона» с «Финиксом».
«Адамс борется за каждый отскок, не обращает внимания на чистоту игры. Мне показалось, что они активнее идут на физический контакт. Так что я специально выцеливал его в борьбе под щитом.
Наши соперники постоянно пытаются нас задавить. Мы не всегда отвечаем на это давление. Надеюсь это изменить», – рассказал Пламли.
«Я пристрастен, но мне показалось, что именно Стивен попытался его уронить, а Мэйсон просто оказался сверху», – заявил защитник «Санз» Девин Букер.
«Просто два парня сцепились. Оба мощные физически, любят бороться. Нужно было просто дать по техническому и оставить их в игре», – прокомментировал эпизод главный тренер «Финикса» Майк Буденхольцер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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