Мэйсон Пламли: «Соперники стараются нас задавить. Надеюсь это изменить»

Мэйсон Пламли прокомментировал инцидент со Стивеном Адамсом.

Центровые были удалены из-за «драки» в матче «Хьюстона » с «Финиксом ».

«Адамс борется за каждый отскок, не обращает внимания на чистоту игры. Мне показалось, что они активнее идут на физический контакт. Так что я специально выцеливал его в борьбе под щитом.

Наши соперники постоянно пытаются нас задавить. Мы не всегда отвечаем на это давление. Надеюсь это изменить», – рассказал Пламли.

«Я пристрастен, но мне показалось, что именно Стивен попытался его уронить, а Мэйсон просто оказался сверху», – заявил защитник «Санз» Девин Букер .

«Просто два парня сцепились. Оба мощные физически, любят бороться. Нужно было просто дать по техническому и оставить их в игре», – прокомментировал эпизод главный тренер «Финикса» Майк Буденхольцер.