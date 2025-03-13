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Мэйсон Пламли: «Соперники стараются нас задавить. Надеюсь это изменить»

Мэйсон Пламли прокомментировал инцидент со Стивеном Адамсом.

Центровые были удалены из-за «драки» в матче «Хьюстона» с «Финиксом».

«Адамс борется за каждый отскок, не обращает внимания на чистоту игры. Мне показалось, что они активнее идут на физический контакт. Так что я специально выцеливал его в борьбе под щитом.

Наши соперники постоянно пытаются нас задавить. Мы не всегда отвечаем на это давление. Надеюсь это изменить», – рассказал Пламли.

«Я пристрастен, но мне показалось, что именно Стивен попытался его уронить, а Мэйсон просто оказался сверху», – заявил защитник «Санз» Девин Букер.

«Просто два парня сцепились. Оба мощные физически, любят бороться. Нужно было просто дать по техническому и оставить их в игре», – прокомментировал эпизод главный тренер «Финикса» Майк Буденхольцер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoДевин Букер
logoМэйсон Пламли
logoХьюстон
logoФиникс
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