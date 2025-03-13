Мэйсон Пламли и Стивен Адамс были удалены за драку в матче «Хьюстон» – «Финикс»
Столкновение Стивена Адамса и Мэйсона Пламли закончилось удалениями.
«Большие» сцепились во второй четверти и повалились на паркет, не желая уступать друг другу. Инцидент был квалифицирован арбитрами как «драка» и повлек автоматическое удаление с обоюдными парными техническими замечаниями.
Зрители провожали Адамса аплодисментами.
«Ничего особенного не произошло. Стивен мог бы показать куда больше, если бы действительно хотел побороться. Он просто обхватили друг друга и упали. Думал, что получат по техническому в лучшем случае. Был удивлен удалением», – признался главный тренер Име Удока.
Матч завершился победой «Хьюстона» над «Финиксом» со счетом 111:104.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости