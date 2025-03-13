Мэйсон Пламли и Стивен Адамс были удалены за драку в матче «Хьюстон» – «Финикс»

Столкновение Стивена Адамса и Мэйсона Пламли закончилось удалениями.

«Большие» сцепились во второй четверти и повалились на паркет, не желая уступать друг другу. Инцидент был квалифицирован арбитрами как «драка» и повлек автоматическое удаление с обоюдными парными техническими замечаниями.

Зрители провожали Адамса аплодисментами.

«Ничего особенного не произошло. Стивен мог бы показать куда больше, если бы действительно хотел побороться. Он просто обхватили друг друга и упали. Думал, что получат по техническому в лучшем случае. Был удивлен удалением», – признался главный тренер Име Удока .

Матч завершился победой «Хьюстона » над «Финиксом » со счетом 111:104.