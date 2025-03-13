Хенри Дрелл вернулся в Европу и присоединился к «Тенерифе»

«Тенерифе» подписал Хенри Дрелла.

Эстонский форвард (24 года, 206 см) провел несколько лет в США, пытаясь пробиться в НБА , и отыграл 4 матча за «Чикаго » в прошлом сезоне (2,8+1+1 за 7,5 минуты в среднем), но решил вернуться в Европу.

Баскетболист начинал этот сезон в G-лиге в фарм-клубе «Портленда », набирая 18,3 очка, 7,4 подбора и 3,5 передачи в 20 матчах.

Дрелл ранее выступал в чемпионатах Италии и Франции.

Форвард поможет «Тенерифе », который идет на 3-м месте в чемпионате Испании с результатом 17-5.