Хенри Дрелл вернулся в Европу и присоединился к «Тенерифе»
«Тенерифе» подписал Хенри Дрелла.
Эстонский форвард (24 года, 206 см) провел несколько лет в США, пытаясь пробиться в НБА, и отыграл 4 матча за «Чикаго» в прошлом сезоне (2,8+1+1 за 7,5 минуты в среднем), но решил вернуться в Европу.
Баскетболист начинал этот сезон в G-лиге в фарм-клубе «Портленда», набирая 18,3 очка, 7,4 подбора и 3,5 передачи в 20 матчах.
Дрелл ранее выступал в чемпионатах Италии и Франции.
Форвард поможет «Тенерифе», который идет на 3-м месте в чемпионате Испании с результатом 17-5.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Тенерифе»
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