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«Портленд» расстался с Хенри Дреллом

«Портленд» отчислил Хенри Дрелла.

«Блэйзерс» отчислили эстонского форварда (24 года, 206 см), с которым был подписан негарантированный контракт.

Ожидается, что Дрелл будет играть в G-лиге за «Рип-сити».

Дрелл провел прошлый сезон в «Чикаго» на двустороннем контракте. Форвард набирал 14,5 очка, 7,9 подбора и 1,6 перехвата в среднем за матча в G-лиге.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
переходы
logoПортленд
logoНБА
Хенри Дрелл
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