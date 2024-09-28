«Портленд» расстался с Хенри Дреллом
«Портленд» отчислил Хенри Дрелла.
«Блэйзерс» отчислили эстонского форварда (24 года, 206 см), с которым был подписан негарантированный контракт.
Ожидается, что Дрелл будет играть в G-лиге за «Рип-сити».
Дрелл провел прошлый сезон в «Чикаго» на двустороннем контракте. Форвард набирал 14,5 очка, 7,9 подбора и 1,6 перехвата в среднем за матча в G-лиге.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
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