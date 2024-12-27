«Чикаго» подпишет двустороннее соглашение с форвардом Эмануэлом Миллером
Эмануэл Миллер будет выступать за «Буллз».
Форвард (24 года, 201 см) пытался пробиться в состав «Далласа» перед началом сезона, но был отчислен и играл за фарм-клуб «Мэверикс» в G-лиге. В его активе 18,4 очка, 8,1 подбора и 1,3 перехвата в среднем за матч.
Миллер подпишет двустороннее соглашение с «Чикаго».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джамала Коллиер
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