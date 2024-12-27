«Чикаго» подпишет двустороннее соглашение с форвардом Эмануэлом Миллером

Эмануэл Миллер будет выступать за «Буллз».

Форвард (24 года, 201 см) пытался пробиться в состав «Далласа » перед началом сезона, но был отчислен и играл за фарм-клуб «Мэверикс» в G-лиге. В его активе 18,4 очка, 8,1 подбора и 1,3 перехвата в среднем за матч.

Миллер подпишет двустороннее соглашение с «Чикаго ».