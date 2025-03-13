«Ничего нового». «Детройт» ответил на пренебрежительные слова Шакила О’Нила на телевидении

«Пистонс» отреагировали на ошибку Шакила О’Нила.

Бывший баскетболист и ведущий TNT во время трансляции назвал Чонси Биллапса главным тренером «Детройта», после чего заявил, что не смотрит матчи команды.

«Ничего нового.

Как недооценивал нас в 2004, так и в 2025», – ответил клуб в соцсетях.