«Ничего нового». «Детройт» ответил на пренебрежительные слова Шакила О’Нила на телевидении
«Пистонс» отреагировали на ошибку Шакила О’Нила.
Бывший баскетболист и ведущий TNT во время трансляции назвал Чонси Биллапса главным тренером «Детройта», после чего заявил, что не смотрит матчи команды.
«Ничего нового.
Как недооценивал нас в 2004, так и в 2025», – ответил клуб в соцсетях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Детройта»
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