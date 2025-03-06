Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл и Джейлен Уэллс борются за 1-е место

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Стефон Касл и Джейлен Уэллс продолжают возглавлять список и борются за 1-е место. В пользу Касла пока выступает его более высокий уровень задействования. Он лидирует по этому показателю (USG 24,2%) среди новичков, которые отыграли минимум 30 матчей. У Уэллса значительно меньшая роль в «Мемфисе », форвард идет 14-м по этой статистике.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25: