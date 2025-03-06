Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл и Джейлен Уэллс борются за 1-е место
Стефон Касл и Джейлен Уэллс продолжают возглавлять список и борются за 1-е место. В пользу Касла пока выступает его более высокий уровень задействования. Он лидирует по этому показателю (USG 24,2%) среди новичков, которые отыграли минимум 30 матчей. У Уэллса значительно меньшая роль в «Мемфисе», форвард идет 14-м по этой статистике.
Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:
Стефон Касл («Сан-Антонио», предыдущее место – 1, драфт: 4);
Джейлен Уэллс («Мемфис», 2, драфт: 39);
Зак Иди («Мемфис», 3, драфт: 9);
Келел Уэйр («Майами», 4, драфт: 15);
Заккари Рисаше («Атланта», 6, драфт: 1);
Айзейя Коллиер («Юта», 7, драфт: 29);
Ив Мисси («Новый Орлеан», 5, драфт: 21);
Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 8, драфт: 14);
Алекс Сарр («Вашингтон», 9, драфт: 2);
Кайл Филиповски («Юта», драфт: 32).
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