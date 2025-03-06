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Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл и Джейлен Уэллс борются за 1-е место

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Стефон Касл и Джейлен Уэллс продолжают возглавлять список и борются за 1-е место. В пользу Касла пока выступает его более высокий уровень задействования. Он лидирует по этому показателю (USG 24,2%) среди новичков, которые отыграли минимум 30 матчей. У Уэллса значительно меньшая роль в «Мемфисе», форвард идет 14-м по этой статистике.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:

  1. Стефон КаслСан-Антонио», предыдущее место – 1, драфт: 4);

  2. Джейлен Уэллс («Мемфис», 2, драфт: 39);

  3. Зак Иди («Мемфис», 3, драфт: 9);

  4. Келел УэйрМайами», 4, драфт: 15);

  5. Заккари Рисаше («Атланта», 6, драфт: 1);

  6. Айзейя Коллиер («Юта», 7, драфт: 29);

  7. Ив Мисси («Новый Орлеан», 5, драфт: 21);

  8. Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 8, драфт: 14);

  9. Алекс СаррВашингтон», 9, драфт: 2);

  10. Кайл Филиповски («Юта», драфт: 32).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoКарлтон Кэррингтон
logoЮта
logoАлександр Сарр
logoВашингтон
logoМемфис
logoСан-Антонио
logoНовый Орлеан
Джейлен Уэллс
logoАтланта
logoАйзейя Коллиер
logoСтефон Касл
logoЗаккари Рисаше
logoЗак Иди
logoКелел Уэйр
logoИв Мисси
logoКайл Филиповски
logoМайами
logoНБА
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