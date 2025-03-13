NCAA. Big 12. 1/4 финала. Бригам Янг Егора Демина сыграет с Айова Стэйт
Сегодня Егор Демин проведет четвертьфинал турнира конференции Big 12 NCAA.
Университет Бригама Янга встретится с университетом Айова Стэйт.
Турнир конференции Big 12
1/4 финала
Бригам Янг – Айова Стэйт
13 марта. 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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