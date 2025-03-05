NCAA. Бригам Янг Егора Демина (12+6+3) справился с Айовой Стэйт в овертайме
Сегодня Егор Демин провел важный матч в NCAA.
Университет Бригам Янг в предпоследнем матче регулярного чемпионата справился на выезде с университетом Айова Стэйт в овертайме. На счету Демина 12 очков (3 из 9 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 6 подборов, 2 перехвата и 3 передачи на 6 потерь.
Айова Стэйт – Бригам Янг – 85:88 (24:33, 44:35, 17:20)
АЙОВА СТЭЙТ: Джефферсон (19), Момчилович (18), Джонс (16), Липси (15 + 8 подборов), Гилберт (13 + 8 перехватов + 2 блок-шота)
БРИГАМ ЯНГ: Сондерс (23 + 6 подборов), Холл (22 + 5 подборов), Демин (12 + 6 подборов), Мэг (10 + 6 подборов), Кейта (7 + 15 подборов)
5 марта. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости