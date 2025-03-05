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NCAA. Бригам Янг Егора Демина (12+6+3) справился с Айовой Стэйт в овертайме

Сегодня Егор Демин провел важный матч в NCAA.

Университет Бригам Янг в предпоследнем матче регулярного чемпионата справился на выезде с университетом Айова Стэйт в овертайме. На счету Демина 12 очков (3 из 9 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 6 подборов, 2 перехвата и 3 передачи на 6 потерь.

NCAA 

Айова Стэйт – Бригам Янг – 85:88 (24:33, 44:35, 17:20)

АЙОВА СТЭЙТ: Джефферсон (19), Момчилович (18), Джонс (16), Липси (15 + 8 подборов), Гилберт (13 + 8 перехватов + 2 блок-шота)

БРИГАМ ЯНГ: Сондерс (23 + 6 подборов), Холл (22 + 5 подборов), Демин (12 + 6 подборов), Мэг (10 + 6 подборов), Кейта (7 + 15 подборов)

5 марта. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoЕгор Демин
университет Бригама Янга
logoNCAA
университет Айова Стэйт
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