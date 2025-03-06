22+15+6 от Николы Йокича помогли «Денверу» справиться с «Сакраменто»

«Наггетс» одержали волевую победу над «Кингз».

Команда проиграла первую четверть 29:42, разрыв в счете в матче доходил до 14 очков. «Денвер » сумел переломить ход встречи и выиграть 116:110, прервав серию из 4 побед «Сакраменто ».

Никола Йокич оформил дабл-дабл, набрав 22 очка (9 из 18 с игры, 4 из 6 с линии), 15 подборов и 6 передач на 7 потерь.

Расселл Уэстбрук стал самым результативным в составе команды. На его счету 25 очков (10 из 20 с игры, 4 из 7 из-за дуги), 5 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота.

Джамал Мюррэй добавил 24 очка и 8 передач (4 из 10 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 14 из 15 с линии) и закончил матч с лучшим показателем плюс/минус «+21».

Со стороны соперника выделился Демар Дерозан , на счету которого 35 очков, 6 подборов и 5 передач.