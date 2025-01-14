Судья Тони Бразерс зафиксировал нарушение правила зоны, когда «Рокетс» еще не перешли центральную линию

Судья Тони Бразерс попал в курьезную ситуацию в матче «Хьюстон» – «Мемфис».

Инцидент случился за 1:35 до конца второй четверти встречи.

Бразерс зафиксировал нарушение правила зоны во время начала атаки «Хьюстона », несмотря на то, что игроки «Рокетс» не успели пересечь центральную линию.

Амен Томпсон ввел мяч в игру из-за своей лицевой линии, Кэм Уитмор вернул мяч Томпсону, дважды коснувшись мяча без ведения.

В итоге Томпсону была записана потеря, а владение перешло к «Мемфису ».