Судья Тони Бразерс зафиксировал нарушение правила зоны, когда «Рокетс» еще не перешли центральную линию
Судья Тони Бразерс попал в курьезную ситуацию в матче «Хьюстон» – «Мемфис».
Инцидент случился за 1:35 до конца второй четверти встречи.
Бразерс зафиксировал нарушение правила зоны во время начала атаки «Хьюстона», несмотря на то, что игроки «Рокетс» не успели пересечь центральную линию.
Амен Томпсон ввел мяч в игру из-за своей лицевой линии, Кэм Уитмор вернул мяч Томпсону, дважды коснувшись мяча без ведения.
В итоге Томпсону была записана потеря, а владение перешло к «Мемфису».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Reddit
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