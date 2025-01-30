Крис Финч был в ярости после удаления в матче с «Финиксом»
Главный тренер «Миннесоты» получил второе техническое замечание в 3-й четверти.
Крис Финч разговаривал с Брэдли Билом, о чем сообщил повернувшемуся к нему арбитру. Бил подтвердил это.
Судья вынес 55-летнему специалисту второе техническое замечание к ярости Финча и недоумению защитника «Финикса». Ассистент Майка Нори остался руководить командой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Ahn Fire Digital в сети X
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