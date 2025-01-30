Крис Финч был в ярости после удаления в матче с «Финиксом»

Главный тренер «Миннесоты» получил второе техническое замечание в 3-й четверти.

Крис Финч разговаривал с Брэдли Билом , о чем сообщил повернувшемуся к нему арбитру. Бил подтвердил это.

Судья вынес 55-летнему специалисту второе техническое замечание к ярости Финча и недоумению защитника «Финикса ». Ассистент Майка Нори остался руководить командой.