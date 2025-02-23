Име Удока о задачах «Рокетс»: «Прибавить в плане IQ»

Име Удока жестко отозвался о составе своей команды.

«Хьюстон » проиграл «Юте» – 115:124. Команда уступила в 7 из последних 10 матчей.

Главный тренер хмыкнул, когда репортер упомянул «молодой и талантливый» состав. Удока рассказал, какие ключевые задачи стоят перед его коллективом.

«Должны прибавить в постоянстве соревновательного настроя и в плане IQ», – коротко описал ситуацию специалист.