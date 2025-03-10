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Джексон Хэйс не выйдет на площадку в матче с «Бруклином»

«Лейкерс» проведут встречу с «Нетс» сильно урезанным составом.

Центровой Джексон Хэйс, который не смог помочь команде в матче с «Селтикс» из-за ушиба колена, пропустит и эту игру. «Лейкерс» не смогут рассчитывать на форвардов Леброна Джеймса, Руи Хатимуру и Дориана Финни-Смита.

Статус Луки Дончича – «под вопросом» из-за спины, ушибы которой словенец получал дважды в последних матчах.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера ESPN Дэйва Макменамина
logoЛука Дончич
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logoРуи Хатимура
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