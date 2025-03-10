Джексон Хэйс не выйдет на площадку в матче с «Бруклином»

«Лейкерс» проведут встречу с «Нетс» сильно урезанным составом.

Центровой Джексон Хэйс, который не смог помочь команде в матче с «Селтикс» из-за ушиба колена, пропустит и эту игру. «Лейкерс » не смогут рассчитывать на форвардов Леброна Джеймса , Руи Хатимуру и Дориана Финни-Смита .

Статус Луки Дончича – «под вопросом» из-за спины, ушибы которой словенец получал дважды в последних матчах.