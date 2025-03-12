Опубликована таблица влияния Николы Йокича на «Net rating» игроков «Денвера»

Журналист показал влияние Николы Йокича на «Net rating» игроков «Денвера».

Журналист Bleacher Report Энди Бэйли опубликовал таблицу с показателями «Net rating» игроков «Денвера» с Николой Йокичем на площадке и без него.

Самая большая разница – у форварда Зика Ннаджи (36,1). Далее идут Расселл Уэстбрук (31,0) и Джулиан Стротер (27,0).

«Net rating» – это разница атакующим рейтингом и защитным, но в пересчете на 100 владений.