Опубликована таблица влияния Николы Йокича на «Net rating» игроков «Денвера»
Журналист показал влияние Николы Йокича на «Net rating» игроков «Денвера».
Журналист Bleacher Report Энди Бэйли опубликовал таблицу с показателями «Net rating» игроков «Денвера» с Николой Йокичем на площадке и без него.
Самая большая разница – у форварда Зика Ннаджи (36,1). Далее идут Расселл Уэстбрук (31,0) и Джулиан Стротер (27,0).
«Net rating» – это разница атакующим рейтингом и защитным, но в пересчете на 100 владений.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости