Никола Йокич – об MVP: «Играю как никогда в жизни»

Центровой «Денвера» рассказал о своем отношении к гонке за MVP.

«Это мой третий или четвертый сезон подряд, так что… я действительно… я не могу ничего контролировать… Думаю, играю в лучший баскетбол в своей жизни, так что если этого достаточно, то этого достаточно. Если нет, то этот парень заслуживает награду. Он действительно потрясающий», – отметил Йокич.

Йокич борется за приз с защитником «Оклахомы» Шэем Гилджес-Александером.