Дэвид Олдридж: «Выбор между Гилджес-Александером и Йокичем – это как подбрасывание монетки»

Журналист The Athletic не смог выбрать явного претендента на MVP.

«В нашем современном социуме, где лучше быть громким и неосведомленным, чем тихим и знающим, меня, вероятно, обвинят в том, что я не высказываюсь достаточно уверенно, когда говорю, что сейчас выбор между Гилджес-Александером и Йокичем – это как подбрасывание монетки.

Есть веские аргументы в пользу каждого из них.

Гилджес-Александер лидирует в лиге по набранным очкам и близок к тому, чтобы войти в «Клуб 180» благодаря своим текущим показателям (52,5% с игры, 37,2% с трех и 89,9% с линии штрафных перед играми в воскресенье) при рекордном уровне использования в 33,6%, согласно Basketball-Reference.com. Он неудержим: он может выйти на свои любимые позиции когда угодно, и вы не сможете повлиять на его бросок. Он, как и Стеф Карри, мастерски сочетает в себе две, казалось бы, противоположные роли: быть альфа-самцом в команде и при этом оставаться «одним из парней». Он настаивает, чтобы его одноклубники присутствовали на каждом послематчевом интервью.

В прошлом году он занял второе место в голосовании за MVP после Йокича. Кто будет против, если в этом году их роли поменяются?

Однако здесь стоит остановиться, когда вы готовы отдать награду Гилджес-Александеру, и напомнить, насколько невероятен Йокич.

Йокич в среднем делает трипл-дабл – и да, это потрясающе. Но он также готов побить свои личные рекорды по проценту трехочковых (43,9%) и перехватам (1,8 за игру). Вместе с уже упомянутыми достижениями он преуспевает в эффективности бросков и других продвинутых статистиках. И его уровень использования все еще близок к его карьерным максимумам.

Я присутствовал на матче, где Йокич набрал рекордные 56 очков против «Вашингтона» в декабре. Что было удивительно, так это то, насколько обыденно это выглядело. «Наггетс» играли ужасно, Мюррей был травмирован и отсутствовал. Поэтому Йокич, по сути, взял на себя всю нагрузку в третьей четверти. «Денвер » в тот момент был настолько плох, что Майкл Мэлоун не мог позволить себе снять его с площадки – и он забивал всеми возможными способами. Он никогда не спешил, никогда не делал плохих бросков.

Этот матч напомнил всем, почему Йокич – один из самых уникальных и доминирующих игроков в истории НБА . Его способность контролировать игру, не теряя хладнокровия, и делать это с такой эффективностью, просто поражает.

Так что, хотя Гилджес-Александер, безусловно, заслуживает внимания и восхищения, нельзя игнорировать то, что Йокич продолжает поднимать планку и демонстрировать игру, которая, возможно, даже лучше, чем в его предыдущие сезоны, когда он брал MVP. Это делает выбор между ними невероятно сложным – и, честно говоря, это прекрасная проблема для баскетбола», – написал Олдридж.