1

Дэвид Олдридж: «Выбор между Гилджес-Александером и Йокичем – это как подбрасывание монетки»

Журналист The Athletic не смог выбрать явного претендента на MVP.

«В нашем современном социуме, где лучше быть громким и неосведомленным, чем тихим и знающим, меня, вероятно, обвинят в том, что я не высказываюсь достаточно уверенно, когда говорю, что сейчас выбор между Гилджес-Александером и Йокичем – это как подбрасывание монетки.

Есть веские аргументы в пользу каждого из них. 

Гилджес-Александер лидирует в лиге по набранным очкам и близок к тому, чтобы войти в «Клуб 180» благодаря своим текущим показателям (52,5% с игры, 37,2% с трех и 89,9% с линии штрафных перед играми в воскресенье) при рекордном уровне использования в 33,6%, согласно Basketball-Reference.com. Он неудержим: он может выйти на свои любимые позиции когда угодно, и вы не сможете повлиять на его бросок. Он, как и Стеф Карри, мастерски сочетает в себе две, казалось бы, противоположные роли: быть альфа-самцом в команде и при этом оставаться «одним из парней». Он настаивает, чтобы его одноклубники присутствовали на каждом послематчевом интервью. 

В прошлом году он занял второе место в голосовании за MVP после Йокича. Кто будет против, если в этом году их роли поменяются? 

Однако здесь стоит остановиться, когда вы готовы отдать награду Гилджес-Александеру, и напомнить, насколько невероятен Йокич. 

Йокич в среднем делает трипл-дабл – и да, это потрясающе. Но он также готов побить свои личные рекорды по проценту трехочковых (43,9%) и перехватам (1,8 за игру). Вместе с уже упомянутыми достижениями он преуспевает в эффективности бросков и других продвинутых статистиках. И его уровень использования все еще близок к его карьерным максимумам. 

Я присутствовал на матче, где Йокич набрал рекордные 56 очков против «Вашингтона» в декабре. Что было удивительно, так это то, насколько обыденно это выглядело. «Наггетс» играли ужасно, Мюррей был травмирован и отсутствовал. Поэтому Йокич, по сути, взял на себя всю нагрузку в третьей четверти. «Денвер» в тот момент был настолько плох, что Майкл Мэлоун не мог позволить себе снять его с площадки – и он забивал всеми возможными способами. Он никогда не спешил, никогда не делал плохих бросков. 

Этот матч напомнил всем, почему Йокич – один из самых уникальных и доминирующих игроков в истории НБА. Его способность контролировать игру, не теряя хладнокровия, и делать это с такой эффективностью, просто поражает. 

Так что, хотя Гилджес-Александер, безусловно, заслуживает внимания и восхищения, нельзя игнорировать то, что Йокич продолжает поднимать планку и демонстрировать игру, которая, возможно, даже лучше, чем в его предыдущие сезоны, когда он брал MVP. Это делает выбор между ними невероятно сложным – и, честно говоря, это прекрасная проблема для баскетбола», – написал Олдридж.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Athletic
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoШэй Гилджес-Александер
logoДенвер
logoНикола Йокич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сэм Эмик: «Мой топ-5 в гонке за MVP выглядит так: Йокич, Гилджес-Александер, Яннис Адетокумбо, Джейсон Тейтум и Леброн Джеймс»
29 минут назад
Майк Мэлоун: «Если бы вы не знали, что у Николы уже есть три MVP, то проголосовали бы за него»
19сегодня, 06:18
Главные новости
Дрэймонд Грин: «Могу перехитрить большинство центровых. Возможно, кроме Йокича»
8 минут назад
Джимми Батлер оформил первый трипл-дабл за «Голден Стэйт» и подшутил над Бадди Хилдом после игры
325 минут назадВидео
Сэм Эмик: «Мой топ-5 в гонке за MVP выглядит так: Йокич, Гилджес-Александер, Яннис Адетокумбо, Джейсон Тейтум и Леброн Джеймс»
29 минут назад
НБА. «Оклахома» уступила «Денверу», «Бруклин» вырвал победу у «Лейкерс» и другие матчи
251сегодня, 06:30
Майк Мэлоун: «Если бы вы не знали, что у Николы уже есть три MVP, то проголосовали бы за него»
19сегодня, 06:18
Данк Джейлена Брауна через Уокера Кесслера стал лучшим моментом дня в НБА
сегодня, 06:14Видео
«Хит» вновь упустил 17-очковое преимущество
4сегодня, 05:43Видео
35 очков Майлза Бриджеса принесли «Шарлотт» победу во встрече с «Майами»
сегодня, 05:39Видео
Кевин Дюрэнт получил техническое замечание за попытку подножки
2сегодня, 05:20Видео
Дончич реализовал бросок с 10 метров в концовке с «Нетс»
5сегодня, 05:12Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Марио Чалмерс: «Джордана боялись. С Леброном все по-другому»
3сегодня, 06:45
Никола Йокич отказался пропускать встречу с «Оклахомой»
5сегодня, 06:27
Кристапс Порзингис: «Восстанавливаюсь после неизвестного вируса»
2сегодня, 06:05
Два точных трехочковых Майлза Бриджеса в концовке встречи с «Хит» обеспечили «Хорнетс» победу
сегодня, 05:57Видео
Чемпионат Италии. 23 очка Кординье помогли «Виртусу» справиться с «Тренто»
вчера, 21:03
Адриатическая лига. «Партизан» разгромил ФМП
вчера, 20:42
Чемпионат Греции. «Арис» обыграл «Лаврион»
вчера, 20:40
Сани Бечирович о новых финансовых правилах Евролиги: «Почему «Пао» должен подстраиваться под небольшие клубы?»
вчера, 20:15
Дуэйн Бэйкон: «Нельзя просто смотреть мимо всех остальных ради матча с ЦСКА. Все играют с «Зенитом» с максимальной мотивацией»
вчера, 19:45
Чемпионат Турции. «Маниса» проиграла «Анадолу Эфесу»
вчера, 18:12