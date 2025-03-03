Андрей Кириленко: «Локо» мне более симпатичен, потому что много россиян на ключевых ролях»

Президент РФБ назвал свой список фаворитов на чемпионство Единой лиги ВТБ.

«На чемпионство претендуют четыре команды. Дам ЦСКА, «Зениту» и УНИКСу по 30% вероятности победить, а «Локомотиву-Кубань» – 10%. В то же время в этом квартете «Локо» мне более симпатичен, потому что много россиян на ключевых ролях. В связи с этим за них болеешь больше, чем за остальных. «Локо» будет сложнее остальных, потому что, на мой взгляд, команда менее опытная и менее стабильная. Хотя в отдельных играх может обыграть кого угодно, что команда из Краснодара и доказала в Москве, выиграв у ЦСКА. Насколько они могут сделать это в серии – вопрос. Но «Локомотив» не раз показывал, что может круто играть», – заявил Кириленко.

На данный момент в турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Зенит» и ЦСКА делят первое место с результатами 28-5. Третье место занимает УНИКС (27-7), четвертое – «Локомотив-Кубань» (25-8).