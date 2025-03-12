Джейлен Уильямс выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Джейлен Уильямс может пропустить больше одного матча.

Форвард «Тандер» не полетел с командой в гостевой тур и остался в Оклахома-Сити, где будет тренироваться. Точных сроков его возвращения пока нет, сообщил главный тренер команды Марк Дэйгнолт.

Уильямс пропустит сегодняшний матч против «Бостона» из-за травмы бедра. Затем команда отправится в Детройт и Милуоки.