Джейлен Уильямс выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Джейлен Уильямс может пропустить больше одного матча.
Форвард «Тандер» не полетел с командой в гостевой тур и остался в Оклахома-Сити, где будет тренироваться. Точных сроков его возвращения пока нет, сообщил главный тренер команды Марк Дэйгнолт.
Уильямс пропустит сегодняшний матч против «Бостона» из-за травмы бедра. Затем команда отправится в Детройт и Милуоки.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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