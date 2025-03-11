Шэй Гилджес-Александер: «Наггетс» защищались так же, как «Миннесота»

В матче с «Денвером» лидер «Оклахомы взял на себя лишь 14 попыток с игры.

Гилджес-Александер лидирует в лиге с 32,7 очка за матч. В игре с «Наггетс» он набрал 25 очков, 7 передач, 3 подбора, 2 блок-шота и 1 перехват

Гилджес-Александер не согласился с тем, что защита «Денвера » осложнила ему жизнь.

«Миннесота» делала то же самое, когда мы упустили лидерство. Мне кажется, я уже видел это раньше. Это было похоже. Не чувствовалось большой разницы. В обоих случаях мы справились не лучшим образом. Но мы еще изучим этот вопрос на доске и постараемся стать лучше.

Важнее то, что их атака выглядела более слаженной. Кажется, мы были менее агрессивны в защите. Они находили свои позиции. Они чувствовали себя комфортно, а когда вы даете хорошим игрокам чувствовать себя комфортно, у них бывают такие матчи», – сказал Гилджес-Александер .

«Денвер» реализовал 61% с игры и 56% из-за дуги.