Джейлен Уильямс пропустит матч «Тандер» против «Бостона» из-за травмы

Джейлен Уильямс не поможет «Оклахоме» в матче с действующим чемпионом.

Вторая звезда команды получила травму бедра во второй четверти во встрече с «Денвером». Команда исключила возможность его выступления в игре с «Бостоном».

Уильямс набирает 21,3 очка, 5,5 подбора, 5,3 передачи и 1,7 перехвата в среднем в этом регулярном чемпионате и впервые попал на Матч всех звезд.