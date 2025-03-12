Джейлен Уильямс пропустит матч «Тандер» против «Бостона» из-за травмы
Джейлен Уильямс не поможет «Оклахоме» в матче с действующим чемпионом.
Вторая звезда команды получила травму бедра во второй четверти во встрече с «Денвером». Команда исключила возможность его выступления в игре с «Бостоном».
Уильямс набирает 21,3 очка, 5,5 подбора, 5,3 передачи и 1,7 перехвата в среднем в этом регулярном чемпионате и впервые попал на Матч всех звезд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
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