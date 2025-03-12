Брайан Уиндхорст: «Другие команды не уважают «Оклахому»

Брайан Уиндхорст.

«Я не хочу быть тем, кто ежедневно защищает «Оклахому». Я не утверждаю, что это величайшая команда последнего десятилетия. Но я слышу невероятное количество неуважения к этой команде.

Я слышу это от других людей, с которыми общаюсь в лиге, я слышу это от игроков, которые говорят: «Да, да, хорошо бы нам оказаться на одной стороне сетки с «Оклахомой». Они просто не уважают ее», – сказал инсайдер ESPN.