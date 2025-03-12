Донован Митчелл засыпал салон автомобиля новичка Джейлона Тайсона попкорном

Новичок «Кливленда» Джейлон Тайсон стал жертвой розыгрыша.

Салон автомобиля 22-летнего форварда оказался засыпан попкорном.

Примечательно, что звезда «Кэвс» Донован Митчелл, пропустивший вчерашний матч против «Бруклина» (109:104), был замечен на скамейке запасных с попкорном. Позже Митчелл опубликовал видео на своей странице в соцсети.