Кенни Эткинсон: «В этом сезоне у нас не было ничего похожего на кризис»

Кенни Эткинсон порассуждал о готовности «Кавальерс» к большему успеху.

«Кливленд » решил задачу по выходу в плей-офф и гарантировал себе преимущество своей площадки.

«У нас не было ничего похожего на кризис, мыслей о том, что надо срочно что-то менять. Каждый тест, который был перед нами, мы проходили процентов на 98. Пара шероховатостей. Мы работаем над этим.

Команда испытала свой характер в прошлом году, с «Орландо», в 7-м матче. Мы не зеленые новички без опыта. У нас его куча. У нас были важные матчи в этом году, будут и в дальнейшем.

Но нельзя ничего утверждать, пока не окажешься в гуще событий. В поздних стадиях плей-офф, когда нужны победы на выезде. Увидим, как ребята отреагируют, но пока что я уверен в силе характера моего коллектива», – заключил главный тренер команды.