«Кливленд» – 7-я команда в истории НБА, одержавшая не менее 55 побед в первых 65 матчах сезона
«Кливленд» лидирует в чемпионате с результатом 55-10.
«Кавальерс» стали седьмой командой в истории НБА, которая выиграла не менее 55 матчей из первых 65 в регулярном чемпионате.
Ранее это удавалось только:
«Уорриорз»-2016 (проиграли в финале НБА)
«Буллс»-1996 (выиграли титул)
«Буллс»-1997 (выиграли титул)
«Сиксерс»-1983 (выиграли титул)
«Сперс»-2016 9 (проиграли во 2-м раунде)
«Сиксерс»-1967 (выиграли титул)
«Кливленд» во второй раз в этом сезоне провел серию из 15 побед подряд.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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