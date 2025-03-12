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«Кливленд» – 7-я команда в истории НБА, одержавшая не менее 55 побед в первых 65 матчах сезона

«Кливленд» лидирует в чемпионате с результатом 55-10.

«Кавальерс» стали седьмой командой в истории НБА, которая выиграла не менее 55 матчей из первых 65 в регулярном чемпионате.

Ранее это удавалось только:

«Уорриорз»-2016 (проиграли в финале НБА)

«Буллс»-1996 (выиграли титул)

«Буллс»-1997 (выиграли титул)

«Сиксерс»-1983 (выиграли титул)

«Сперс»-2016 9 (проиграли во 2-м раунде)

«Сиксерс»-1967 (выиграли титул)

«Кливленд» во второй раз в этом сезоне провел серию из 15 побед подряд.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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