«Кливленд» – 7-я команда в истории НБА, одержавшая не менее 55 побед в первых 65 матчах сезона

«Кливленд» лидирует в чемпионате с результатом 55-10.

«Кавальерс» стали седьмой командой в истории НБА , которая выиграла не менее 55 матчей из первых 65 в регулярном чемпионате.

Ранее это удавалось только:

«Уорриорз»-2016 (проиграли в финале НБА)

«Буллс»-1996 (выиграли титул)

«Буллс»-1997 (выиграли титул)

«Сиксерс»-1983 (выиграли титул)

«Сперс»-2016 9 (проиграли во 2-м раунде)

«Сиксерс»-1967 (выиграли титул)

«Кливленд » во второй раз в этом сезоне провел серию из 15 побед подряд.