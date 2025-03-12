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Дариус Гарлэнд набрал 30 очков, 8 передач и 4 перехвата в победной игре с «Нетс»

Дариус Гарлэнд повел за собой «Кэвс» в отсутствие Донована Митчелла.

На счету Гарлэнда 30 очков, 8 передач, 4 подбора и 4 перехвата. Разыгрывающий реализовал 11 из 24 бросков с игры, 3 из 11 трехочковых и 5 из 5 штрафных.

Центровой Джарретт Аллен добавил 23 очка и 13 подборов.

Форвард Эван Мобли набрал 21 очко, 9 подборов и 6 передач.

На стороне «Бруклина» выделился защитник Кэм Томас, в активе которого 27 очков.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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