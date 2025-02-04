Нижний Новгород примет «Финал четырех» 24-го розыгрыша Кубка России
РФБ объявила место проведения финального этапа Кубка России.
Полуфиналы и финал 24-го розыгрыша турнира пройдут 14-16 марта в Нижнем Новгороде. Мероприятия в рамках события начнутся 13 марта с пресс-конференции с участием главных тренеров команд-участниц.
Титул обладателя кубка разыграют прошлогодний финалист «Пари НН», «Уралмаш», МБА-МАИ и «Химки».
«Мы рады, что Нижний Новгород примет очередной мужской «Финал четырех» Winline Кубка России. Думаю, болельщики соскучились по крупным мероприятиям на домашней арене, и их любимая команда, которая уже завоевывала трофей в 2023 году, уверенно проявит себя на родном паркете. Заручившись поддержкой администрации города, мы ожидаем, что в марте на Волге состоится настоящий баскетбольный праздник», – прокомментировал выбор президент РФБ Андрей Кириленко.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт РФБ
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