  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брайан Уиндхорст оценивает будущую зарплату Джоша Гидди в «Чикаго» в районе 30 миллионов долларов
0

Брайан Уиндхорст оценивает будущую зарплату Джоша Гидди в «Чикаго» в районе 30 миллионов долларов

Джош Гидди поднимает свою стоимость в лиге.

Разыгрывающий перешел в «Буллз» в результате обмена прошлым летом. Гидди набирает 13,8 очка, 7,7 подбора, 6,7 передачи и 1,1 перехвата в среднем в контрактный год.

В последних 10 матчах его показатели составляют 22,5 очка, 10 подборов, 7,9 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот в среднем при 52,1% точности с игры и 54,5% из-за дуги.

«Именно такой уровень игры я ожидал от него весь год. Его роль раньше была ограничена, но обмены предоставили ему возможности, и это его настоящий потенциал.

Примерный уровень оплаты услуг стартового разыгрывающего в лиге составляет 30 миллионов. Он тянет на уровень стартового разыгрывающего», – заявил Брайан Уиндхорст.

Инсайдер сослался на контракт Иммануэла Куикли в «Торонто» (5 лет, 162,5 миллиона, 32,5 миллиона в год) в качестве ориентира.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Fox Sports
logoДжош Гидди
Брайан Уиндхорст
logoЧикаго
logoНБА
logoТоронто
logoИммануэл Куикли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джош Гидди обновил личный рекорд сезона по очкам, но не смог доиграть матч против «Индианы»
вчера, 10:09
НБА. «Оклахома» уступила «Денверу», «Бруклин» вырвал победу у «Лейкерс» и другие матчи
268вчера, 06:30
Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» лидирует, «Уорриорз» пробились в Топ-5
510 марта, 15:18
Главные новости
Кенни Эткинсон: «В этом сезоне у нас не было ничего похожего на кризис»
11 минут назад
Эван Фурнье: «Тяжело было даже представить, насколько встречи с «Панатинаикосом» важны для клуба и болельщиков»
56 минут назад
Победный розыгрыш «Пэйсерс» в игре с «Бакс» использовался в финале конференции прошлого года
сегодня, 10:36Видео
Док Риверс: «Виноваты мы, тренерский штаб. Защита растерялась еще до начала решающего розыгрыша»
5сегодня, 10:21
Тайриз Халибертон: «Многие значимые моменты на этой арене связаны с Реджи. Я просто пытаюсь добавить свои»
2сегодня, 09:58
Ришон Холмс получил неспортивный фол 2-й степени за удар соперника локтем
сегодня, 09:45Видео
Шакил О’Нил: «Мне нравится то, что Чонси Биллапс делает в «Детройте»
14сегодня, 09:17
20-летний разыгрывающий «Барселоны» Хуан Нуньес перенес операцию на колене и выбыл на 6 месяцев
сегодня, 08:59
Яннис Адетокумбо о фоле на Халибертоне: «Нужно было сделать шаг назад, играли бы овертайм»
8сегодня, 07:59
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Енисей», «Локомотив-Кубань» сыграет с «Самарой»
1сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Душко Иванович останется в «Виртусе» после окончания сезона
сегодня, 08:46
Евгений Пашутин попытался присесть на убранный сотрудником «Пармы» стул во время командного совещания
сегодня, 08:28Видео
Джанмарко Поццекко о сборной Италии: «Мы работаем над приглашением Дивинченцо и надеемся на возвращение Галлинари»
сегодня, 08:15
Ростислав Вергун о победе над «Пари НН»: «Игра получилась не очень зрелищной, но на кону было многое»
вчера, 19:22
Бэм Адебайо: «Как только Эндрю Уиггинс освоится, он вернется на уровень Матча всех звезд»
4вчера, 17:25
Никита Моргунов: «Сегодня определяющий матч для МБА-МАИ»
вчера, 17:09
Рик Карлайл: «Постоянные разговоры Матурина с судьями должны прекратиться»
вчера, 16:50
Влад Голдин о предложении девушке: «Мы собирались сфотографироваться, а я держал кольцо за спиной»
вчера, 15:15
Сильвен Франсиско продлил контракт с «Жальгирисом» до 2027 года
вчера, 14:47
Илона Корстин стала гостем подкаста «Вне формата»
вчера, 14:16