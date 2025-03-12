Брайан Уиндхорст оценивает будущую зарплату Джоша Гидди в «Чикаго» в районе 30 миллионов долларов

Джош Гидди поднимает свою стоимость в лиге.

Разыгрывающий перешел в «Буллз» в результате обмена прошлым летом. Гидди набирает 13,8 очка, 7,7 подбора, 6,7 передачи и 1,1 перехвата в среднем в контрактный год.

В последних 10 матчах его показатели составляют 22,5 очка, 10 подборов, 7,9 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот в среднем при 52,1% точности с игры и 54,5% из-за дуги.

«Именно такой уровень игры я ожидал от него весь год. Его роль раньше была ограничена, но обмены предоставили ему возможности, и это его настоящий потенциал.

Примерный уровень оплаты услуг стартового разыгрывающего в лиге составляет 30 миллионов. Он тянет на уровень стартового разыгрывающего», – заявил Брайан Уиндхорст.

Инсайдер сослался на контракт Иммануэла Куикли в «Торонто » (5 лет, 162,5 миллиона, 32,5 миллиона в год) в качестве ориентира.