Джош Гидди обновил личный рекорд сезона по очкам, но не смог доиграть матч против «Индианы»
Гидди был вынужден покинуть площадку в четвертой четверти.
К тому моменту защитник успел набрать 29 очков (11 из 18 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 5 из 5 с линии), 10 подборов и 4 передачи за 28 минут на паркете.
«Пару игр назад он уже немного подвернул голеностоп, но не слишком сильно. В этот раз было видно, что ему довольно больно, когда он поднимался. Конечно, я обеспокоен, но пока не знаю, насколько все серьезно», – сказал после игры главный тренер «Буллс» Билли Донован.
Без Гидди «Чикаго» смог добиться положительного результата – 121:103. Эта победа стала для «Буллс» третьей подряд, они занимают 10-е место в Восточной конференции.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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