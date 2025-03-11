Джош Гидди обновил личный рекорд сезона по очкам, но не смог доиграть матч против «Индианы»

Гидди был вынужден покинуть площадку в четвертой четверти.

К тому моменту защитник успел набрать 29 очков (11 из 18 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 5 из 5 с линии), 10 подборов и 4 передачи за 28 минут на паркете.

«Пару игр назад он уже немного подвернул голеностоп, но не слишком сильно. В этот раз было видно, что ему довольно больно, когда он поднимался. Конечно, я обеспокоен, но пока не знаю, насколько все серьезно», – сказал после игры главный тренер «Буллс» Билли Донован .

Без Гидди «Чикаго » смог добиться положительного результата – 121:103. Эта победа стала для «Буллс» третьей подряд, они занимают 10-е место в Восточной конференции.