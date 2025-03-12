Эван Фурнье: «Тяжело было даже представить, насколько встречи с «Панатинаикосом» важны для клуба и болельщиков»

Эван Фурнье прокомментировал грядущее дерби.

«Олимпиакос » и «Панатинаикос» встретятся в 29 туре Евролиги в пятницу 14 марта. На данный момент клуб Фурнье лидирует в турнире с показателем 21-7 и является фаворитом на победу в регулярном чемпионате.

«Мы стараемся не опережать события, еще 6 матчей впереди. У нас опытный состав, мы знаем, что такое разочарование. Так что не торопимся радоваться, хоть и нацелены на победу в Евролиге .

С этой точки зрения для нас очень важно дерби с «Панатинаикосом ».

Сложно было даже представить, насколько эти матчи важны для клуба и болельщиков. Мы играли 5 раз, 2 раза победили и 3 – проиграли. После проигрышей неделя проходит очень тяжело. Это не просто матч. И я только начинаю осознавать глубину этого явления.

Не знал, чего ожидать от Греции, но темперамент местных жителей очень подошел мне и моей семье. Они страстные, увлеченные, очень прямолинейные, не стесняются выражать свои эмоции. И это нравится, особенно после 12 лет в США, где все сильно по-другому. Другая культура. Здесь нам все ближе.

У меня все здорово», – заключил защитник.

Фурнье набирает 16,3 очка, 2,2 подбора и 2,7 передачи в среднем в 28 матчах Евролиги этого сезона после переезда в Европу из НБА.